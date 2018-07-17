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Собянин рассказал об испытании Москвы миллионами фанатов
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Собянин рассказал об испытании Москвы миллионами фанатов 

Мослента 1 час назад
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл Московский урбанистический форум. В своем выступлении он упомянул самые популярные места города у гостей прошедшего чемпионата мира по футболу. Его слова цитирует Telegram-канал КБ «Стрелка».
В первую очередь он вспомнил о Никольской улице, которая стала главной неофициальной фан-зоной мундиаля и получила известность по всему миру. «Но ни миллионы, ни миллиарды людей не знали, как она выглядела буквально несколько лет назад», — отметил он.
Также Собянин назвал недавно реконструированную Биржевую площадь, проект благоустройства которой разработали Karres + Brands совместно с КБ «Стрелка» в рамках программы «Моя улица». «Я благодарен Министерству финансов и казначейству (это их машины стояли на этой площади): они согласились убрать их оттуда», — сказал мэр.
«И все это вместе выдержало испытание мундиалем, когда миллионы людей со всей планеты приехали в наш город. Город образца 2010 года этого бы не перенес», — считает Собянин.
Московский урбанистический форум проходит в столице в седьмой раз. 17-22 июля в парке «Зарядье» под девизом «Связывая поколения» пройдет Фестиваль Moscow Urban Forum 2018, который включает более 100 мероприятий. Также на форуме по традиции предусмотрена деловая программа, она включает более 300 выступлений, которые также состоятся в «Зарядье» 17 и 18 июля.
Программа благоустройства «Моя улица» проходит в Москве каждое лето с 2015 года.
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