В Калининском районе осужденные в день собирают по 50 килограммов огурцов и помидоров

Тепличное хозяйство ИК-10 в Калининском районе состоит из двух теплиц для выращивания овощных культур общей площадью 372 м2, в которых в настоящее время растут свыше 220 растний огурцов и 400 томатов.

Если огурцы выращиваются одного сорта — «Зозуля», то в томатном ассортименте большее разнообразие сортов. В основном это крупноплодные «Дикая роза, „Бычье сердце“, „Гармошка“, „Малиновый звон“ и „Пампушка“, которые достигают в весе до 500 граммов.

Сбор огурцов и помидоров начался в конце июня. В день осужденные, трудоустроенные в теплице, собирают более 50 кг овощей. Урожай поступает в магазин учреждения, столовую для личного состава, а также в кафе для дополнительного питания осужденных.