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В Калининском районе осужденные в день собирают по 50 килограммов огурцов и помидоров
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В Калининском районе осужденные в день собирают по 50 килограммов огурцов и помидоров 

tvernews.ru 1 час назад
Фото: tvernews.ru
Тепличное хозяйство ИК-10 в Калининском районе состоит из двух теплиц для выращивания овощных культур общей площадью 372 м2, в которых в настоящее время растут свыше 220 растний огурцов и 400 томатов.
Если огурцы выращиваются одного сорта — «Зозуля», то в томатном ассортименте большее разнообразие сортов. В основном это крупноплодные «Дикая роза, „Бычье сердце“, „Гармошка“, „Малиновый звон“ и „Пампушка“, которые достигают в весе до 500 граммов.
Сбор огурцов и помидоров начался в конце июня. В день осужденные, трудоустроенные в теплице, собирают более 50 кг овощей. Урожай поступает в магазин учреждения, столовую для личного состава, а также в кафе для дополнительного питания осужденных.
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