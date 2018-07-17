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Выяснилось, что может заставить пассажиров уступить нижнюю полку в поезде
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Выяснилось, что может заставить пассажиров уступить нижнюю полку в поезде 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Сервис путешествий Туту.ру проанализировал, при каких условиях пассажиры поезда дальнего следования готовы уступить свою нижнюю полку. Оказалось, что 45% не готовы это сделать не при каких условиях, с остальными же можно договориться.
Большинство проголосовавших (51%) согласны уступить нижнюю полку, если об этом попросит пожилой человек или женщина с ребенком. 3% ответили, что уступят место, но за доплату. Меньшинство (1%) проголосовали за вариант — «уступлю, если об этом меня попросит проводница».
Треть респондентов (37%) заявили, что специально покупали билет на нижнюю полку заранее, поэтому не готовы от нее отказываться. Еще 8% отметили, что не уступят нижнюю полку, так как им неудобно ехать на верхней.
Ранее сервис спрашивал российских путешественников о том, на какой полке они любят ездить на поездах. Большинство (63%) предпочитают нижнюю полку. 37% признались, что любят поездки на верхней полке.
Продажи билетов на поезда подтверждают данные опроса, но в летние месяцы наблюдается тенденция «покупаем что есть» — соотношение продаж верхних и нижних полок практически выравнивается.
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