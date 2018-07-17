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Госдума приняла закон о национальной системе аккредитации
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Госдума приняла закон о национальной системе аккредитации 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении закон, приводящий национальное законодательство об аккредитации в соответствие с требованиями международных организаций по аккредитации. Документ инициирован правительством РФ.
Закон заменяет понятие «аттестат аккредитации» на «выписку из реестра аккредитованных лиц». Выписка будет формироваться в автоматическом режиме в информационной системе в области аккредитации. Документ вводит право аккредитованного лица актуализировать свою область аккредитации в связи с изменением документов, по которым осуществляется его деятельность, если изменения не связаны с установлением новых требований к компетенции аккредитованного лица.
Устанавливается бессрочный характер аккредитации в национальной системе аккредитации. С 20 дней до двух месяцев увеличивается срок устранения аккредитованным лицом несоответствий, обнаруженных в результате выездной оценки в рамках госуслуги по аккредитации.
Минэкономразвития РФ наделяется полномочиями по утверждению перечня несоответствий, влекущих за собой отказ в аккредитации, и перечня несоответствий, влекущих за собой приостановление действия аккредитации.
Уточняются полномочия Росаккредитации, в том числе в части формирования и ведения реестров сертификатов соответствия и реестров деклараций о соответствии, включая национальную часть Единого реестра выданных сертификатов соответствия. Росаккредитация сможет формировать технические комиссии, технические группы, а также привлекать подведомственные госучреждения к научно-методическому, информационному и техническому обеспечению своей деятельности.
Вводятся дополнительные основания приостановления или прекращения аккредитации, расширяются требования к деятельности аккредитованных лиц и экспертов по аккредитации, вводится ряд мер, направленных на удаление с рынка недобросовестных аккредитованных лиц, в том числе выдающих сертификаты соответствия без проведения необходимых испытаний.
Документом вносятся поправки в закон о рекламе в части недопущения рекламы работ или услуг по проведению обязательного подтверждения соответствия, исследований (испытаний) и измерений лицами, не имеющими аккредитации в национальной системе аккредитации. В КоАП вносятся изменения, включающие в состав дел об административных правонарушениях, рассматриваемых исключительно судьями, таких составов административных правонарушений, как нарушение правил выполнения работ по сертификации и предоставление недостоверных результатов исследований (испытаний).
Поправки ко второму чтению
Согласно принятым ко второму чтению поправкам, порядок аккредитации в области космической деятельности устанавливается законодательством РФ в области космической деятельности. Документы об аккредитации органов по оценке соответствия космической техники, выданные до дня вступления закона в силу, сохраняют действие до дня вступления в силу новых нормативных правовых актов, устанавливающих порядок аккредитации в области космической деятельности.
Также ко второму чтению были уточнены особенности госконтроля над деятельностью аккредитованных лиц. При его осуществлении применяется риск-ориентированный подход. Срок проведения Росаккредитацией проверки аккредитованного лица не может превышать 20 рабочих дней (с возможностью продления, но не более чем на 20 рабочих дней).
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