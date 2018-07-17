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Елена Исинбаева возобновила тренировки после рождения второго ребенка
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Елена Исинбаева возобновила тренировки после рождения второго ребенка 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Елена Исинбаева рассказала подписчикам в Instagram, что снова начала заниматься в спортзале после рождения второго ребенка, и поделилась фото из фитнесклуба.
«Первая тренировка после рождения сына. Ну что могу сказать, тяжело… Но у меня есть цель, и я ее достигну!», — подписала олимпийская чемпионка видео, на котором она занимается на беговой дорожке. Подписчики похвалили фигуру бывшей спортсменки и спросили, какого результата она хочет достичь, если итак хорошо выглядит и не сильно ли она усердствует на занятиях. «Это нагрузки в удовольствие, не профессиональные занятия. Поэтому я себя не заставляю, а просто наслаждаюсь процессом», — ответила Елена им в комментариях.
Публикация от Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena) 16 Июл 2018 в 5:11 PDT  Напомним, у Елены Исинбаевой и ее супруга легкоатлета Никиты Петинова есть 3-летняя дочка Ева и сын, которого она родила в феврале 2018 года. Обоих детей она рожала в Монако.
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