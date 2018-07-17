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Госдума рассмотрит создание кассационного суда в Саратове
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Госдума рассмотрит создание кассационного суда в Саратове 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Сегодня в Государственной Думе депутаты обсудят законопроект, согласно которому в Саратове появится кассационный суд. Напомним, предложение о создании кассационного суда в Саратове вместо Калуги внес спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Законопроект находится в повестке дня седьмым вопросом. Об этом в своем ТамТам-канале «Пара слов» сообщил депутат Государственной Думы Николай Панков.
"Закон «О судах» фракция КПРФ возвращает во второе чтение. Не давая его принять в третьем. Это закон о размещении суда в Саратове, — пишет автор и добавляет, — с учетом поправок и голосования КПРФ против, переносит рассмотрение закона на конец пленарного заседания".
Отметим, доклад представит председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
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