Госдума рассмотрит создание кассационного суда в Саратове

Законопроект находится в повестке дня седьмым вопросом. Об этом в своем ТамТам-канале «Пара слов» сообщил депутат Государственной Думы Николай Панков.

"Закон «О судах» фракция КПРФ возвращает во второе чтение. Не давая его принять в третьем. Это закон о размещении суда в Саратове, — пишет автор и добавляет, — с учетом поправок и голосования КПРФ против, переносит рассмотрение закона на конец пленарного заседания".