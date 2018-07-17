«Цифровая» безопасность и «безопасный» город «МегаФона» на «ИНФОФОРУМЕ» 

«МегаФон» выступил Генеральным партнером 1-й международной конференции по информационной безопасности «ИНФОФОРУМ Северный Кавказ». В рамках конференции представитель оператора презентует «цифровые» проекты «Безопасный город» и «Ситуационный центр». Цель конференции — привлечение внимания широкой общественности к вопросам создания безопасного «умного» пространства. Площадка «Инфофорума» создана для взаимодействия бизнеса и государства. На мероприятии будут обсуждаться технологические и социальные проблемы обеспечения информационной безопасности, телеком и IT-компании продемонстрируют новые российские и зарубежные решения. Компания «МегаФон» поделится своими разработками по внедрению технологий «умного города» в ряде российских регионов. Оператор имеет уникальный опыт по созданию решений для современной урбанистики, которые повышают комфортность и безопасность проживания горожан. «МегаФон» реализует проект «Безопасный город», который включает в себя системы интеллектуального видеонаблюдения за основными магистралями, пешеходными улицами, транспортом, местами скопления людей. Также оператор расскажет о проекте «Ситуационный центр» —информационное пространство региона, которое объединяет все министерства и ведомства, а также включает электронный документооборот, защищенную конференц-связь, возможность получения обратной связи от населения. «МегаФон» активно участвует в реализации государственной программы «Цифровая экономика»: создает интегрированные решения для государства и бизнеса, выступает экспертом в вопросах формирования централизованной системы мониторинга и управления сетями связи, а также использования технологии больших данных, — комментирует Виктор Буряков, руководитель направления по продаже ИКТ проектов компании «МегаФон». — Самые востребованные на сегодняшний день технологии мы используем для реализации значимых с точки зрения стратегии национальной безопасности России проектов, как например, «Ситуационный центр» и, утвержденной Правительством РФ, концепции создания «Безопасного Города». Проект «Безопасный Город», реализуемый совместно с региональными властями, службами МВД, ФСБ, МЧС, представляют собой автоматизированные системы мониторинга рисков ЧС, возможность реагирования по заранее подготовленным шторм-планам с координацией всех служб и ведомств. А главное — прогнозирование ЧС и принятие мер по их предотвращению. Результатом внедрения проекта в разных регионах стали высокая реактивность правоохранительных органов, экстренных служб, ФСБ, МЧС, а также новое качество жизни горожан». 1-я меж региональная конференция по информационной безопасности «ИНФОФОРУМ Северный Кавказ» проводится при поддержке Губернатора и Правительства Ставропольского края, аппарата полномочного представителя в Северо-Кавказском федеральном округе, Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции. Организатор конференции — Национальный форум информационной безопасности «ИНФОФОРУМ».