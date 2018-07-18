Учреждения культуры на улице Свободы претендует на звание лучших в округе

На сайте «Активный гражданин» запущено новое голосование. Жителям СЗАО предлагают выбрать лучший культурный центр округа. В опросе, в том числе, представлен Культурный центр «Алые паруса» и КЦ «Салют» на улице Свободы.

«Московские культурные центры пережили второе рождение. Сейчас это модные точки притяжения людей, которые интересуются искусством и творчеством. В них работают более семи тысяч кружков как по традиционным направлениям, так и по современным, таким, как дизайн, программирование, моделирование. Также в культурных центрах ежегодно проходит более 30 тысяч мероприятий. Благодаря изменению формата работы культурные центры увеличили охват и вышли за рамки стандартных видов искусства», — говорится на сайте «Активный гражданин».

Проголосовать можно по ссылке: ag.mos.ru.

(ск)