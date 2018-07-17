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Загадочные символы Новосибирска
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Загадочные символы Новосибирска 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Цифровая загадка
На высокой каменной стеле, установленной на площади Трубникова, крупно выбито таинственное число 3336. Стела представляет собой верстовой столб Транссибирской магистрали, пути которой тянутся в полусотне шагов от площади, а число обозначает количество километров пути от Москвы до этой точки. Более того, это часть скульптурной композиции, протянувшейся на всю страну. Еще по одному подобному столбу мы найдем в столице (на нем выбит 0) и во Владивостоке, где Великий Сибирский путь заканчивается (на этом столбе число 9288 — общая длина Транссиба).
От «А» до… «А»
Большая буква «А» установлена в сквере возле театра «Глобус» в 2007-м году. В рамках проекта «Городской алфавит» предполагалось расставить буквы кириллицы в разных уголках Новосибирска, но дальше «А» дело не пошло.
Чудище на усадьбе
Купеческий домик на Чаплыгина, 25 попал в наш топ, благодаря необъяснимому деревянному узору на своем фронтоне. Кто-то видит в нем солнце, кто-то — животное, а кто-то — самого Ктулху. (Чудовище из рассказов Говарда Лавкрафта. Внешне смесь дракона, осьминога и человека).
Света + Леша
Явно история любви. Мало кто замечал эту надпись в переходе станции метро «Площадь Маркса», выложенную неумело, но от души. Если постараться, на этой плитке можно различить «Света» и «Леша». Судя по всему, рабочий, трудившийся на строительстве метрополитена, решил столь нестандартно признаться возлюбленной в своих чувствах. Вместе ли до сих пор некие Светлана и Алексей, мы не знаем, но их симпатия увековечена, возможно, навсегда.
Символика бренда, до боли напоминающая фашистскую, неуместные ананасы и Всевидящее Око — о местонахождении этих необычных знаков вы можете узнать в полной версии ролика Top NSK.
Все новости Новосибирской области: последние новости
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