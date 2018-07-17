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Депутата из Вельска подозревают в уклонении от налогов на 28 миллионов рублей
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Депутата из Вельска подозревают в уклонении от налогов на 28 миллионов рублей 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Владимира Григорьева подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 28 миллионов рублей
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении генерального директора «Вельский Анком», члена Совета депутатов МО «Вельское» Владимира Григорьева. Его подозревают в уклонении от налогов на сумму более 28 миллионов рублей.
Владимир с 26 сентября 2016 года — депутат Вельского Совета депутатов. В этом году выдвигал свою кандидатуру на пост главы Вельска. Его фирма «Вельский Анком» занимается производством и продажей продуктов питания.
По версии следствия, с начала 2015 года до конца 2016 Владимир включил в налоговую декларацию сведения о несуществующих расходах, не заплатив таким образом более 28 миллиона рублей.
Сейчас следствие изучает финансовую отчетность и уставную документацию «Вельского Анкома», принимает меры по возмещению ущерба экономике Российской Федерации.
Если подозрения подтвердятся, Григорьеву может грозить срок до шести лет. Пока что получить оперативный комментарий от Владимира не удалось.
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