Депутат из Вельска подозревается в уклонении от налогов

Вельского депутата Владимира Григорьева подозревают в уклонении от налогов на 28 миллионов рублей.

В прокуратуре Архангельской области сообщают, что по результатам проверки гендиректор АО «Вельский Анком» Григорьев в 2015-2016 годах включал в налоговые декларации ложные сведения. Всего таким образом в казну не поступило 28 млн рублей.

С 26 сентября 2016 года Владимир Григорьев является депутатом Совета депутатов «Вельское» четвертого созыва. Если подозрения подтвердятся, он может получить до шести лет лишения свободы.

Сам Григорьев говорит, что он ни в чём не может быть виноват, так как все решения принимал собственник фирмы. «Я не являюсь акционером, не имею никаких финансовых интересов в предприятии, работал по контракту за зарплату и не мог, согласно ему, распоряжаться большими суммами», — заявил он 29.ru

Напомним, в июне судебные приставы задержали на вокзале в Исакогорке женщину с долгом в 150 тысяч рублей.