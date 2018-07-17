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Депутат из Вельска подозревается в уклонении от налогов
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Депутат из Вельска подозревается в уклонении от налогов 

АиФ Архангельск 2 часа назад
Фото: АиФ Архангельск
Вельского депутата Владимира Григорьева подозревают в уклонении от налогов на 28 миллионов рублей.
В прокуратуре Архангельской области сообщают, что по результатам проверки гендиректор АО «Вельский Анком» Григорьев в 2015-2016 годах включал в налоговые декларации ложные сведения. Всего таким образом в казну не поступило 28 млн рублей.
С 26 сентября 2016 года Владимир Григорьев является депутатом Совета депутатов «Вельское» четвертого созыва. Если подозрения подтвердятся, он может получить до шести лет лишения свободы.
Сам Григорьев говорит, что он ни в чём не может быть виноват, так как все решения принимал собственник фирмы. «Я не являюсь акционером, не имею никаких финансовых интересов в предприятии, работал по контракту за зарплату и не мог, согласно ему, распоряжаться большими суммами», — заявил он 29.ru
Напомним, в июне судебные приставы задержали на вокзале в Исакогорке женщину с долгом в 150 тысяч рублей.
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