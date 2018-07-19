В Красноярске УК оштрафовали на 30 тысяч рублей за мусор во дворе

Красноярске директора УК «Новый вектор», обслуживающего Ленинский район, оштрафовали на 30 тысяч рублей на мусор во дворах, сообщили в мэрии.

Заплатить штраф руководство компании придётся за стихийную свалку на ул. Учумская, 3. Как отмечают в мэрии, мусорные контейнерные стоянки содержались в плохом состоянии. Причем сотрудники администрации не раз делали директору замечания, однако реакции не последовало.

«Управляющие компании обязаны содержать мусорные стоянки, составлять план-график вывоза мусора так, чтобы территория была чистой. К сожалению, не все могут похвастать ответственным отношением к своим обязанностям. Поэтому нерадивых работников мы будем привлекать к административной ответственности», — заявил руководитель администрации района Андрей Бардаев.

Напомним, что за нарушение правил благоустройства на должностное лицо налагается штраф до 30 тысяч рублей, на юридическое лицо до 100 тысяч рублей.