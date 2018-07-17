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Чистый район — чистый Красноярск
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Чистый район — чистый Красноярск 

sibnovosti.ru 1 час назад
Фото: sibnovosti.ru
У одной из федеральных компаний есть прекрасный слоган — будущее начинается с тебя. Ровно также благоустроенный и чистый город начинается с каждого конкретного места.
В Кировском районе сегодня убрали очередную несанкционированную свалку. Пожаловались на нее местные жители. Всего за три месяца в рамках акции «Убери все лишнее» на территории ликвидировали восемь самовольных мусорных завалов объемом 450 кубометров. За полтора года таких убрано больше 20.
Проблема несанкционированных свалок — актуальная для Красноярска. Особенно для окраин. И это не случайно. К примеру, в Кировском районе горы мусора — результат обычного отсутствия воспитания граждан. Мусор здесь как правило бытовой, привезенный самими жителями микрорайона. Например, возвращающимися с дач Кузнецовского плато. Выгружают машинами, прицепами, десятками пакетов и мешков. При этом у соседнего дома находится контейнерная площадка.
«Важно не только убрать несанкционированную свалку, но и после поддерживать порядок, не допускать подобного впредь. Ведь убирать такие свалки — мероприятие довольно затратное. Нельзя взять и разом все вывезти — ведь жители мусор аккуратно не складывают, а просто хаотично выбрасывают куда придется», — рассказала на месте руководитель Кировского района Елена Ланина.
Ланина Е. В. при этом признает — контейнерная площадка оборудована плохо, управляющая компания должного внимания теме не уделяет. А потому проблему свалок необходимо решать комплексно — не только их ликвидировать, но и создавать условия для культурного складирования ТБО.
Сегодня местные жители нарадоваться не могли приехавшей техники. Во-первых, их сигнал в районной администрации оперативно услышали, во-вторых, вопрос решили. Лидия Курганова живет неподалеку и мимо этой свалки ходит практически каждый день. Признается, что видела, как выбрасывают сюда мусор и даже пару раз пыталась поругаться, но смысла особого это не имела.
«Я им говорю — что ж вы делаете. А они мне — дак все равно уже куча. Эти свалки начинаются с первого брошенного мешка. И растут. А потом уже глаз привыкает и ходишь мимо, не замечаешь. Хорошо, что сейчас ее уберут и может на этом месте облагородят как-нибудь», — рассказала пенсионерка Sibnovosti.ru.
Комплексно намерены решать проблему и в мэрии в рамках общего благоустройства Красноярска.
«Ненужные ограждения, сухие деревья, старые столбики, сломанные урны, опоры освещения, брошенные остатки тротуаров — в районе как и во всем городе наводится порядок. Все должно быть уместно, современно и лаконично вписываться в городской ландшафт. Не должно быть в современном обществе свалок. А тех, кто этого не понимает — необходимо наказывать рублем», — уверены в городской администрации.
Напомним, что в соответствие со статьей 5.1 Закона Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях», размер административного штрафа за захламление (складирование отходов) для физических лиц составляет от 1000 до 4000 рублей, для юридических лиц — от 30 до 100 тысяч. Поймают повторно — штрафы увеличиваются. Для физических лиц — от 4000 до 5000, для юридических лиц — уже от 100 до 200.
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