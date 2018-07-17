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Курган лишился единственного роддома
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Курган лишился единственного роддома 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Кургане закрылся единственный родильный дом. Об этом в соцсетях сообщили местные жители.
Как оказалось, учреждение не будет принимать рожениц еще неделю — вплоть до 23 июля. Будущих мам из Кургана, которые должны родить в ближайшие дни, перевели в городской перинатальный центр.
Отметим, что не все местные жители оценили это решение. В частности, интернет-пользователи пожаловались на то, что центр, как будто, переполнен.
В самом роддоме корреспонденту заявили, что учреждение закрыто на плановое мытье. По словам сотрудников роддома, это происходит ежегодно.
«У нас регулярно такое происходит — каждый год. Это обязательно по действующим санитарным нормам», — сообщила секретарь учреждения.
Добавим, что мытье подразумевает генеральную уборку помещений, а также небольшой косметический ремонт: подкраску стен и ремонт сантехники.
Фото: pxhere.com
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