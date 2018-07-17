Ростовских аллергиков предупреждают: в воздухе резко увеличится концентрация пыльцы амброзии

Аллергики могут страдать от пыльцы амброзии еще месяц

Для людей, который чувствительны к пыльце, наступило тяжелое время. На этой неделе содержание опасных для аллергиков веществ в воздухе повысится, прогнозирует Яндекс. Погода. Ожидается, что уже в среду концентрация аллергена в воздухе станет высокой.

— Впервые карта сообщила о появлении в воздухе пыльцы амброзии 11 июля. До 16 июля уровень концентрации колебался, но не превышал средних значений, — сообщает «Яндекс»

В компании советуют при аллергии на пыльцу не выходить на улицу в жаркую, сухую или ветреную погоду, особенно утром. Проветривать помещение лучше после дождя, вечером или в безветренную погоду,

— Если остаться дома не получилось, то выходя из дома, надевайте очки. Пыльца раздражает глаза, а очки смогут их защитить хотя бы частично. Кроме того, стоит промывать водой нос, глаза и горло, когда приходите с улицы, — отмечают в «Яндексе».

Традиционно сезон аллергии на амброзию в Ростове продолжается месяц, с середины июля до середины августа, отмечают в компании.