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Ростовских аллергиков предупреждают: в воздухе резко увеличится концентрация пыльцы амброзии
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Ростовских аллергиков предупреждают: в воздухе резко увеличится концентрация пыльцы амброзии 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Аллергики могут страдать от пыльцы амброзии еще месяц
Для людей, который чувствительны к пыльце, наступило тяжелое время. На этой неделе содержание опасных для аллергиков веществ в воздухе повысится, прогнозирует Яндекс. Погода. Ожидается, что уже в среду концентрация аллергена в воздухе станет высокой.
— Впервые карта сообщила о появлении в воздухе пыльцы амброзии 11 июля. До 16 июля уровень концентрации колебался, но не превышал средних значений, — сообщает «Яндекс».
В компании советуют при аллергии на пыльцу не выходить на улицу в жаркую, сухую или ветреную погоду, особенно утром. Проветривать помещение лучше после дождя, вечером или в безветренную погоду,
— Если остаться дома не получилось, то выходя из дома, надевайте очки. Пыльца раздражает глаза, а очки смогут их защитить хотя бы частично. Кроме того, стоит промывать водой нос, глаза и горло, когда приходите с улицы, — отмечают в «Яндексе».
Традиционно сезон аллергии на амброзию в Ростове продолжается месяц, с середины июля до середины августа, отмечают в компании.
Карта пыльцы доступна в веб-версии сервиса для компьютеров и мобильных устройств. Она сообщает о пятнадцати самых распространённых аллергенах и охватывает почти всю европейскую часть России.
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