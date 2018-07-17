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В подвале жилого дома на Нарвской выявили нарушения при эксплуатации индивидуального теплового пункта
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В подвале жилого дома на Нарвской выявили нарушения при эксплуатации индивидуального теплового пункта 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Мосжилинспекция обязала управляющую организацию отрегулировать работу оборудования на индивидуальном тепловом пункте (ИТП), расположенном в подвале дома 1А, строение 3 по Нарвской улице. Об этом сообщает официальный сайт столичной мэрии.
«Житель дома пожаловался в Мосжилинспекцию на неблагоприятные условия проживания, связанные с шумом от работы оборудования ИТП», — уточняется в сообщении.
Жилищные инспекторы обследовали ИТП и выявили нарушения: на момент проверки было зафиксировано завышение гидравлических режимов в системе горячего и холодного водоснабжения, посторонний шум (свист) от работы повысительных насосов, а также вибрация трубопровода при работе насосной системы, отсутствие гильз в местах прохождения стояков системы горячего водоснабжения в помещении ИТП.
Мосжилинспекция привлекла управляющую организацию АО «ВК Комфорт» к административной ответственности, однако АО «ВК Комфорт» проигнорировало требование надзорного органа.
После второго крупного штрафа за неисполнение предписания Мосжилинспекции управляющая организация привела гидравлические режимы в системе водоснабжения в соответствие расчетным значениям, выполнила работы по ремонту насоса горячего водоснабжения, шумоизоляции и установке гильз в помещении ИТП. (ео)
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