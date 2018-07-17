Поисковики Обручевского района провели встречу со школьниками

Активисты поисковых отрядов «Витязь» и «Москва» провели встречу со школьниками района Зюзино города Москвы

На мероприятии была развернута интерактивная передвижная выставка экспонатов, собранных поисковиками в полевых экспедициях, макеты образцов стрелкового вооружения времен Великой Отечественной войны. Активисты рассказали воспитанникам летнего лагеря о работе поисковых отрядов по увековечению памяти о погибших при защите отечества, о региональных и общероссийских проектах «Поискового движения России».