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Поисковики Обручевского района провели встречу со школьниками
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Поисковики Обручевского района провели встречу со школьниками 

Обручевский меридиан 1 час назад
Фото: Обручевский меридиан
Активисты поисковых отрядов «Витязь» и «Москва» провели встречу со школьниками района Зюзино города Москвы.
На мероприятии была развернута интерактивная передвижная выставка экспонатов, собранных поисковиками в полевых экспедициях, макеты образцов стрелкового вооружения времен Великой Отечественной войны. Активисты рассказали воспитанникам летнего лагеря о работе поисковых отрядов по увековечению памяти о погибших при защите отечества, о региональных и общероссийских проектах «Поискового движения России».
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