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Харрисон Форд ведет переговоры о съемках в фильме по роману Джека Лондона
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Харрисон Форд ведет переговоры о съемках в фильме по роману Джека Лондона 

Газета.Ru 58 минут назад
Фото: Газета.Ru
Американский актер Харрисон Форд ведет переговоры о съемках фильма по роману Джека Лондона «Зов предков». Об этом пишет издание Variety.
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