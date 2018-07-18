Ещё
Харрисон Форд ведёт переговоры о съёмках фильма по роману Джека Лондона
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Харрисон Форд ведёт переговоры о съёмках фильма по роману Джека Лондона 

RT на русском 50 минут назад
Фото: Fancy Journal
Американский актёр Харрисон Форд ведёт переговоры о съёмках фильма по романа Джека Лондона «Зов предков», сообщает Variety.
По данным издания, в случае достижения соглашения по съёмкам, Форд сыграет роль золотоискателя Джона Торнтона в период золотой лихорадки.
Отмечается, что ранее Торнтона уже сыграли голливудские актёры Кларк Гейбл в 1935 году и Чарлтон Хестон в 1972 году.
Как подчёркивает журнал, съёмки экранизации романа Лондона могут начаться уже в сентябре текущего года.
Ранее стало известно, что режиссёр фильма «Леди Бёрд» Грета Гервиг примется за экранизацию романа «Маленькие женщины».
RT на русском: последние новости
Россия выбыла из списка самых крупных держателей гособлигаций США Три человека погибли при столкновении двух учебных самолётов во Флориде Более 72 тысяч сирийцев вернулись в свои дома в Восточной Гуте
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Убита финалистка всероссийского конкурса красоты33
Трамп ответил на обвинения в предательстве57
«Там геноцид!»: Лютый избавится от гражданства Украины48
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете30
РФ вышла из числа основных держателей госдолга США41
Видео
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
01:38
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»
Политика
00:34
Порошенко назвал Украину приоритетом для США и НАТО
В мире Статьи
00:59
Бывшая жена Грудинина впервые рассказала об их разводе
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение