Харрисон Форд ведёт переговоры о съёмках фильма по роману Джека Лондона 

Американский актёр Харрисон Форд ведёт переговоры о съёмках фильма по романа Джека Лондона «Зов предков», сообщает Variety.
По данным издания, в случае достижения соглашения по съёмкам, Форд сыграет роль золотоискателя Джона Торнтона в период золотой лихорадки.
Отмечается, что ранее Торнтона уже сыграли голливудские актёры Кларк Гейбл в 1935 году и Чарлтон Хестон в 1972 году.
Как подчёркивает журнал, съёмки экранизации романа Лондона могут начаться уже в сентябре текущего года.
Ранее стало известно, что режиссёр фильма «Леди Бёрд» Грета Гервиг примется за экранизацию романа «Маленькие женщины».