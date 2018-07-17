Харрисон Форд отправляется на поиски золота 

Пока пятая часть франшизы «Индиана Джонс» откладывается на неопределённые сроки, Харрисон Форд без дела не сидит и находит себе новые проекты. Стало известно, что актер ведет переговоры о съемках в экранизации романа Джека Лондона «Зов предков» (Call of the Wild).
За адаптацию сценария книги 1903 года отвечает Майкл Грин («Логан», «Американские боги»), а режиссером выбран Крис Сандерс, подаривший зрителям мультфильмы «Семейка Крудс» и «Как приручить дракона». Сообщается, что съемочный процесс стартует в начале сентября.
Сюжет картины расскажет о золотоискателе Джоне Торнтоне, который путешествует по Аляске в поисках желанного золота. Ранее эту роль исполняли Кларк Гейбл в картине 1935 года и Чарлтон Хестон. В книге Лондона основной фокус находится на псе по имени Бак, которого спасает Торнтон, однако фильм Сандерса сконцентрируется на истории золотоискателя.
Злата Петрова