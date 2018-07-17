Госдума приняла закон о совершенствовании судебной системы

МОСКВА , 17 июля. / ТАСС /. Госдума на заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении проект закона о совершенствовании судебной системы и унификации процессуального законодательства. Инициатива была внесена на рассмотрение президентом РФ в конце марта.

Согласно пояснительной записке, «законопроект направлен на совершенствование судебной системы и обеспечение доступа граждан и организаций к правосудию, его максимальной открытости и прозрачности, реализации принципа независимости и объективности при вынесении судебных решений».

Документ унифицирует ряд положений процессуального законодательства в части, касающейся закрепления процессуального статуса помощника судьи. В частности, аналогичные нормы, которые уже содержатся в Арбитражном процессуальном кодексе (АПК) РФ , предлагается включить в Гражданский процессуальный кодекс (ГПК) РФ и Кодекс административного судопроизводства (КАС) РФ.

Кроме того, в соответствующие статьи ГПК, АПК и КАС вносятся корреспондирующие изменения, касающиеся процессуальных полномочий помощника судьи. Одновременно законопроектом предусматривается обязательная аудиозапись судебных заседаний по гражданским и уголовным делам в судах первой и апелляционной инстанций, а также возможность подачи замечаний относительно ее неточности и неполноты.

Также предлагается ввести основной способ формирования состава суда путем использования автоматизированной информационной системы. «Такой способ исключит влияние лиц, заинтересованных в исходе судебного разбирательства, на судебный процесс и позволит укрепить самостоятельность и независимость судей», — поясняется в сопроводительных документах. В них же указывается, что это связано в том числе с необходимостью выполнения рекомендаций Комитета министров Совета Европы

"Внесение предлагаемых изменений в Гражданский процессуальный кодекс РФ, Арбитражный процессуальный кодекс РФ и Кодекс административного судопроизводства РФ будет способствовать повышению объективности, независимости и прозрачности судебной системы", — заключается в пояснительной записке.