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Госдума приняла закон о совершенствовании судебной системы
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Госдума приняла закон о совершенствовании судебной системы 

ТАСС 52 минуты назад
Фото: duma.gov.ru
МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении проект закона о совершенствовании судебной системы и унификации процессуального законодательства. Инициатива была внесена на рассмотрение президентом РФ в конце марта.
Согласно пояснительной записке, «законопроект направлен на совершенствование судебной системы и обеспечение доступа граждан и организаций к правосудию, его максимальной открытости и прозрачности, реализации принципа независимости и объективности при вынесении судебных решений».
Документ унифицирует ряд положений процессуального законодательства в части, касающейся закрепления процессуального статуса помощника судьи. В частности, аналогичные нормы, которые уже содержатся в Арбитражном процессуальном кодексе (АПК) РФ, предлагается включить в Гражданский процессуальный кодекс (ГПК) РФ и Кодекс административного судопроизводства (КАС) РФ.
Кроме того, в соответствующие статьи ГПК, АПК и КАС вносятся корреспондирующие изменения, касающиеся процессуальных полномочий помощника судьи. Одновременно законопроектом предусматривается обязательная аудиозапись судебных заседаний по гражданским и уголовным делам в судах первой и апелляционной инстанций, а также возможность подачи замечаний относительно ее неточности и неполноты.
Также предлагается ввести основной способ формирования состава суда путем использования автоматизированной информационной системы. «Такой способ исключит влияние лиц, заинтересованных в исходе судебного разбирательства, на судебный процесс и позволит укрепить самостоятельность и независимость судей», — поясняется в сопроводительных документах. В них же указывается, что это связано в том числе с необходимостью выполнения рекомендаций Комитета министров Совета Европы.
"Внесение предлагаемых изменений в Гражданский процессуальный кодекс РФ, Арбитражный процессуальный кодекс РФ и Кодекс административного судопроизводства РФ будет способствовать повышению объективности, независимости и прозрачности судебной системы", — заключается в пояснительной записке.
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