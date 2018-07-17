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Не наломать бы дров
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Не наломать бы дров 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
В Законодательном Собрании области началась неделя комитетов. Сегодня на своем заседании депутаты комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии приняли поправки в областные законы, чтобы привести их в соответствии с федеральными.
В частности, один из вопросов касался, так называемых валежников в лемму — вернее тому, что депутаты Госдумы разрешили собирать гражданам хворост, валежник и сухостой для личных целей.
Одно «но», которое смутило владимирских депутатов — в федеральном законе четко не прописано, что же такое «валежник».
«Смотрите, написано, что это гниющие в лесу деревья или их части. А если дерево сухое уже упала на другое дерево, но не лежит на земле, то тут как нам быть? Вообще, очень странно, почему этот закон не был принят ранее. То есть, представляете, у нас люди могли уехать в «кутузке» за то, что собрали сухие деревья в лесу. В любом случае, закон начнет работать с 2019-го года, так что, я думаю, нам придут рекомендации из Минприроды и департамента лесного хозяйства», — подчеркнул председатель комитета Владимир Сипягин.
С Сипягиным согласились остальные члены комитета и поддержали поправки единогласно.
Отмечу, что закон вступит в силу со следующего года и позволит гражданам бесплатно собирать валежник без каких-либо разрешений и заключения договоров аренды.
Не понятно только одно — если этим летом или осенью гражданин попадется с охапкой сухих веток, то что ему грозит?
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