Узбекистан планирует разрешить иностранцам создавать в стране предприятия с зарубежным капиталом

Москва, 17 июля — «Вести. Экономика». Министерство юстиции Узбекистана предлагает разрешить иностранным гражданам выступать учредителями предприятий с иностранными инвестициями (ПИИ), а также упростить получение вида на жительство в республике, сообщается в программе мер по повышению инвестиционной привлекательности страны.

Проект программы опубликован во вторник на портале системы оценки воздействия актов законодательства (СОВАЗ) для общественного обсуждения. Разработчиком постановления является министерство юстиции Узбекистана. Планируется, что документ вступит в силу с 1 августа. В соответствии с законодательством для ПИИ предоставлен ряд налоговых льгот и преференций. В настоящее время к ПИИ в Узбекистане относятся предприятия, соучредителями которых могут выступать только иностранные юридические лица с долевым участием не менее 30% от уставного фонда предприятия. «Данные требования ограничивают инвестиционную активность иностранных физических лиц и не стимулируют их привлечение в больших размерах», — сообщается в программе. "Предоставление иностранным физическим лицам право непосредственно выступать в качестве учредителя (участника) предприятия с иностранными инвестициями", — говорится в тексте документа. Программа также предусматривает снижение минимального размера доли иностранного инвестора до 15%Минюст также предлагает упростить получение вида на жительство в республике для иностранцев и лиц без гражданства, вложивших в республику не менее $200 тыс. в покупку жилой недвижимости, а также акций и долей предприятий, сообщило РИА «Новости». В соответствии с программой, МВД республики также поручено внести предложения по внедрению порядка присвоения статуса «Почетного гражданина» иностранным лицам, внесшим значительные инвестиции в приоритетные сферы экономики страны, указывается в документе. По данным официальной статистики, в январе-июне 2018 г. в республике было вновь создано 963 ПИИ. Лидером по созданию ПИИ в республике в первом полугодии является Россия (193 предприятия), также в тройку входят инвесторы из Турции (150 предприятий) и Китая (138 предприятий). Ранее Госкомитет по инвестициям Узбекистана сообщал, что объем привлеченных иностранных вложений и кредитов за 2011-2016 гг. снизился в 1,7 раза до $1,9 млрд По мнению экспертов, для искоренения негативной динамики необходимо существенно доработать нормативно-правовую-базу в сфере привлечения инвестиций, продолжить курс на снижение налогов и упрощения системы налогообложения, активизировать пиар-компанию по продвижению имиджа Узбекистана в мире. По итогам 2017 года объем освоенных иностранных инвестиций в экономику Узбекистана вырос в 1,4 раза по сравнению с 2016 г. и превысил $2,4 млрд