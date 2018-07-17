Почему программы поддержки бизнеса в СЗФО не заработали на практике

Разнообразные центры поддержки предпринимательства активно приглашают к себе бизнесменов, обещают им льготные кредиты, консультационную поддержку, помощь при оформлении документов в режиме единого окна. Кто-то и вовсе предлагает найти инвестора, который позволит превратить малое предприятие в настоящего лидера рынка.

Но довольно быстро выясняется, что обещания расходятся с реальностью. В самом сегменте бизнес-инфраструктуры существует целый ряд системных проблем, главная из которых заключается в том, что взгляд предпринимателей и организаторов таких центров на бизнес-процесс зачастую не совпадает. Итог один: цент-ры оказываются невостребованными. Например, в Псковской области не заполнены почти 40 процентов всех площадей в бизнес-инкубаторах. Проверка Контрольно-счетной палатой деятельности бизнес-инкубатора в Сыктывкаре показала, что там пустует 62,5 процента помещений. Свободные места есть и в бизнес-инкубаторах Петербурга

Бизнес-инкубатор — это не единственная форма поддержки бизнеса. Сейчас популярность набирают инжиниринговые центры. Здесь предприниматели не базируются, но могут получить набор консультационных услуг.

Сейчас центры инжиниринга действуют в 49 регионах страны. На Северо-Западе их пока пять. Два специализированных центра, компьютерный и фармацевтический, работают в Петербурге, региональные центры открыты в Вологодской и Псковской областях, недавно такая структура заработала в Ленинградской области

По словам председателя комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светланы Нерушай, центр рассчитан в первую очередь на предприятия реального сектора экономики. Производственников готовы консультировать по технологическим процессам, оказывать консалтинговые услуги, также через центр предприниматели смогут заказывать обзоры рынка для своих сфер деятельности.

При этом в самом инжиниринговом центре нет ни аудиторов, ни специалистов по консалтингу. Все эти услуги заказываются у сторонних организаций. Таким образом, центр является посредником между предпринимателем и компанией, которая, например, составляет обзоры. Но при этом инжиниринговый центр получает из государственного бюджета средства на поддержку предпринимателей, и тот же обзор рынка бизнесмен может заказать со скидкой в 95 процентов, основную сумму за него заплатит государство.

Идея в принципе благая: сделать консультационные услуги доступными для бизнеса. Но предпринимателям консультации были доступны и раньше, например, в разного рода бизнес-акселераторах, только вот следовать советам экспертов предприниматели не спешат.

— Еще на начальной стадии запуска проекта мы с партнером проходили заочный акселератор в фонде развития интернет-инициатив (ФРИИ). На первых порах там можно протестировать продукт, чтобы понять, нужен ли он на рынке и кому именно. Эксперты ФРИИ действуют довольно жестко, проверяя гипотезы дальнейшего развития проекта, — их критика резко отрезвляет. Однако фонд помогает лишь в начале пути. К сожалению, их трекеры и эксперты по большей части без предпринимательского опыта. Поняв это, мы решили, что будем «фильтровать» все, что нам говорят. Во ФРИИ говорили, что наша идея не сработает, — в итоге мы реализовали успешный, быстро развивающийся проект, — говорит Анна Качурец, сооснователь и генеральный директор сервиса грузоперевозок GroozGo.

По оценкам Арсения Даббаха , партнера консалтинговой группы RB Partners, значительная часть сведений, которую предоставляют предпринимателям в разнообразных центрах по под-держке предпринимательства, носит слишком общий характер. Бизнесмен, приходя в такой центр, рассчитывает, что ему помогут найти конкретного инвестора или хотя бы осуществят юридическое сопровождение его инвестиционной сделки, но очень быстро выясняется, что все практические вопросы ему придется решить самостоятельно.

С отсутствием у сотрудников бизнес-инкубаторов предпринимательского опыта столкнулся на заре своей бизнес-карьеры и руководитель центра защиты бизнеса «Альгиз» Антон Яковлев . По словам эксперта, специалисты элементарно не знали, что требуется начинающим предпринимателям, и это явилось серьезным препятствием, ведь те, кто приходит в бизнес, тоже не знают, с чего им начать и целиком доверяют работникам инкубаторов. При этом Антон Яковлев обращает внимание, что бизнес-инкубатор, как и любой другой элемент предпринимательской инфраструктуры, — это не благотворительность, и у бизнесмена, который обратился в такую структуру, возникают определенные обязательства.

В частности, резиденты бизнес-инкубатора платят арендную плату, пусть она ниже, чем в бизнес-центрах, но все равно ощутима. Часто в инкубаторы приходят ради льготных кредитов. Резидентам их получить проще, чем заявителям со стороны. Но если проект не рассчитан на быструю окупаемость, то иллюзии у предпринимателя очень быстро рассеиваются.

Если ты только начал бизнес, то у тебя еще нестабильный поток доходов и каждую копейку надо считать, а от резидентов требуют постоянной оплаты аренды, выплаты кредита. Естественно, задержки оплаты вызывают регулярную волну негодования как со стороны работников инкубатора, так и самих резидентов — денег еще не заработали, а в долги влезли. Поэтому, если предприниматели и знают о том, что есть такие структуры, то обращаются к ним неохотно, — утверждает Антон Яковлев.

Людмила Алямовская, коммерческий директор компании по производству программного обеспечения Tillypad, видит проблему еще и в том, что инфраструктуры для поддержки малого и среднего предпринимательства рассчитаны в первую очередь на наукоемкие и технологичные отрасли, такие как финтех, интернет вещей, фудтех.

— Если предприниматель хочет открыть свой ресторан, ему не нужен акселератор — проще взять кредит, — говорит эксперт. Причем биться за льготные займы, которые можно получить посредством таких структур, предприниматели, по словам Алямовской, тоже не спешат, из-за того, что инвесторы часто требуют гарантий окупаемости в два-три года, а это для начинающих бизнесменов является нереальным.

Но и у финтеха не все радужно. Вениамин Липский, финансовый директор финтех-проекта Kviku, обращает внимание на атмосферу недоверия, которая существует между генераторами идей в лице начинающих бизнесменов и их потенциальными инвесторами. В принципе, инфраструктура по поддержке предпринимательства призвана была этот барьер убрать, но практика показывает, что случаи, когда автор идеи находит не кредит, а инвестора в акселераторе или инкубаторе, единичны. Объясняется это тем, что стороны не имеют, в общем-то, никаких гарантий. У инвестора нет уверенности, что начинающий предприниматель действительно реализует заявленный проект, а не потратит средства на личные нужды, а сам бизнесмен имеет все основания опасаться, что его идею просто украдут.

Эксперты отмечают, что сама система помощи предпринимателям довольно запутанная, многие программы дублируют друг друга. Например, в центрах инжиниринга бизнесменам обещают программу «доращивания», которая призвана помочь предприятию нарастить объем производства до определенной планки, позволяющей, например, участвовать в госзакупках. Но сам принцип дей-ствия этой программы такой же, как у бизнес-акселерации, которая уже давно действует во всех регионах СЗФО.

— Расширять количество структур, которые выделяют субсидии для предпринимателей, нет никакого смысла, если они работают от одного бюджета — это только внесет дополнительную информационную неразбериху. Помощь должна быть такой, чтобы предпринимателю для ее получения нужно было приложить минимум усилий, как в организационном, так и техническом плане, — считает Александр Хуруджи , общественный уполномоченный по правам предпринимателей России

P. S.

Эксперты сходятся во мнении: инструменты для поддержки предпринимательства нуждаются в совершенствовании. Причем бизнесу не нужно «звезд с неба», все понимают, что никто не будет предпринимателям просто так раздавать субсидии или даром предоставлять помещения. Но путаница, которая сейчас возникает вокруг всей этой инфраструктуры, приводит к тому, что многие предприниматели предпочитают не связываться с инструментами по поддержке бизнеса и решают вопросы в силу своих возможностей, ведь пока единственная гарантированная услуга, которую им готовы предложить везде, — это консультация от эксперта-теоретика, а в таких советах люди, вкладывающие личные деньги в дело своей жизни, как правило, не нуждаются.