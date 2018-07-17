Вокруг света в темноте. Как слепой путешественник объехал 20 стран

С незрячим путешественником Владимиром Васкевичем « АиФ » беседует о том, как познавать мир на ощупь с пользой для себя и других.

Паруса мечты

Злата Медушевская, «Аиф-НН»: Владимир, как получилось, что вы, несмотря на ограниченные возможности, стали настоящим путешественником?

Владимир Васкевич: Родился я абсолютно здоровым мальчиком. Но в год мне поставили диагноз «регинобластома глазных яблок». Проще говоря, рак глаз. Несколько лет врачи боролись за моё зрение, однако к трём годам обоих глаз я лишился. Потом была борьба в принципе за жизнь, поскольку был риск, что болезнь атакует ещё и головной мозг. Я всё время проводил в больницах, где родители, чтобы как-то развлечь меня, много читали вслух.

Конечно, это были Жюль Верн , Джек Лондон — прекрасные книги о путешествиях. Помню, всё представлял себя 15-летним капитаном на палубе огромного корабля…

Так родилась мечта увидеть мир. Хотя я понимал, что для слепого человека это будет сложно.

Стал много читать о яхтинге, искать информацию об этом в Интернете. Узнал, что такой вид путешествий доступен людям с ограниченными возможностями. В 17 лет я впервые оказался на Байкале. В составе инклюзивной команды 10 дней ходил по озеру и учился управлять парусами. Это и было моё первое настоящее путешествие.

— Уже пять лет вы активно путешествуете не под парусами. За плечами около 20 стран. Решили, что по земле ходить надёжней?

— Я передвигался на яхтах, автостопом, на велосипедах. Был опыт сплава на 600 км по рекам Западной Сибири. Со временем понял: такими экстремальными способами передвигаются единицы, а мне хотелось, чтобы люди, и не только с инвалидностью, брали с меня пример. Так родилась идея бюджетно путешествовать по миру и затем давать мастер-классы, рассказывая об этом опыте.

Хочу подчеркнуть: путешествия — это моё увлечение. Работаю я преподавателем математики и информатики в Верхнепышминской школе-интернате для незрячих детей в Свердловской области

— Как близкие отнеслись к вашим поездкам? Они столько лет боролись за вашу жизнь, а здесь такой риск…

— Им было сложно принять моё увлечение, но они поняли: это вектор моего развития. Хотя мама есть мама. Она мне иногда говорит: «Вот когда ты в Париже один, я уверена, что ты справишься. А дома давай будем вместе за руку ходить!»

Жена меня полностью поддерживает. Мы познакомились два года назад в одном из путешествий. Я встретил на улице девушку, попросил помочь. Мы провели вместе весь день, много разговаривали. Потом стали общаться в Интернете и поженились.

Бананы на дорожку

— Так с чего начать бюджетно путешествовать по миру?

— С погружения во Всемирную сеть. Сегодня есть сайты, благодаря которым вы можете полностью спланировать собственное путешествие без посторонней помощи. Для вдохновения стоит почитать блоги известных бюджетных путешественников. Потом смотрите ресурсы, где предлагают билеты по приемлемым ценам. Это в первую очередь касается авиаперелётов. Мало кто знает, что, например, крупные туристические агентства часто бронируют чартерные рейсы под нужды своих туристов, оплачивающих тур по системе «всё включено». А потом выясняется: кто-то не смог поехать. Билеты на «отказные» места на чартерном рейсе предлагают по смешным ценам.

Я как-то летал из Москвы Болгарию за 1000 руб. А вот железнодорожные билеты всё же советую покупать на официальном сайте. Там тоже есть скидочная система, пусть и не такая гибкая.

Очень люблю ездить через сайт автомобильных попутчиков. Человек отправляется куда-то по делам и готов прихватить с собой пару спутников. Забиваете на сайте путь своего следования, и вам предлагают машину, готовую вас подхватить. Стоимость поездки, как правило, компенсирует водителю бензин. Например, сейчас от Москвы до Нижнего Новгорода я добрался за 700 руб. в хорошем авто с кондиционером и прекрасным водителем-попутчиком.

Вообще люди готовы столько всего интересного поведать с любовью и эмоциями о своём городе, регионе! Никакой гид за 100 евро вам всего этого не расскажет!

— Получается, вы садитесь в машину к незнакомому человеку. Неужели не страшно?

— Страх — это хорошее чувство, которое нас оберегает. Но я объехал полмира и нигде не встречал открытого негатива — неважно, Нижний Новгород это, Владимир или Карибские острова. В Средней Азии вообще никогда не останавливаюсь в гостиницах, там всегда есть люди, готовые просто так пустить к себе странника переночевать.

Главное — это уверенность и доверие. Уверенным вы, лёжа на диване, не станете. Сделайте первый шаг — и всё начнёт получаться. Не сразу, но начнёт.

Я сам и палатку на муравейник ставил, и на самолёт опаздывал, и арестовывали меня даже разок в Париже, там же и грабили в районе Сен Дени. Но путешествия и прекрасны своими приключениями! В наших руках сделать их максимально безопасными.

Миру нужно доверять. На Гаити в деревню, откуда берёт истоки магия вуду, я со взводом автоматчиков ездил. Но и там, на опасном Гаити, беднейший креол помог мне перейти дорогу и даже дал с собой связку бананов. Всё зависит от нашего отношения к обстоятельствам.

Попробовать город на вкус

— Как люди относятся к незрячему путешественнику?

— В каждой стране свой менталитет. В России часто даже не спрашивают, нужна ли тебе помощь, — просто берут под локоток: «Сейчас мы, брат, тебя доведём куда нужно!» За границей тебе не помогут, пока не попросишь лично, поскольку боятся тебя обидеть. Но помочь готовы всегда и везде.

— Владимир, наверное, вам часто задают вопрос: зачем так много путешествовать, если вы всё равно ничего не видите?

— У человека, кроме зрения, есть много других чувств: осязание, обоняние, слух, вкус. Каждый город имеет неповторимый запах. В каждом есть своя кухня. Город фактически можно попробовать на вкус.

Но главное — люди. Часто они и есть мои глаза. Париж — хорошие духи и вино. Греция — весёлые люди и 16 оттенков местных морей. Архитектуру и культуру везде можно потрогать руками. Например, сейчас в музеях есть макеты для незрячих людей…

— Нижний Новгород каким вам показался?

— Я приехал в дождь, поэтому почувствовал такой влажный город. Здесь же рядом две великие русские реки, Волга и Ока…

Кремль в Нижнем тёплый, как и старинные храмы во Владимире . И люди всюду добрые. Я вообще очень люблю путешествовать по нашей стране. В каждом городе той же центральной России столько интересного!