Владимир Васкевич: в жизни возможно всё

16 июля в Омской областной библиотеке имени А. С. Пушкина на «Даче Онгеина» провёл встречу Владимир Васкевич, тотально незрячий студент родом из города Урая Ханты-мансийского автономного округа , и презентовал собственную книгу «Путешествие без границ».

Путешествие без страха

Молодой человек 24 лет вслепую отправился в путешествие от Калининграда до Владивостока и решил остановиться в Омске . Этот город уже девятый в его списке. Путешествует автостопом с 18 лет. Побывал в 20 странах Европы, Азии, на Карибских островах. Средства, на свои путешествия он достаёт самостоятельно, преподавая информатику в школе для детей с ограниченными возможностями по зрению им. С. А. Мартиросяна в Верхней Пышме.

«Я путешествую достаточно давно, около семи лет, самостоятельно объездил 20 стран и около 60 регионов России », — рассказывает Владимир

Путешественник поделился своим виденьем на самостоятельные путешествия, о том, как это можно сделать недорого, интересно и безопасно. Как показывает его опыт, все люди вне зависимости от физических ограничений могут путешествовать, даже без чьей либо помощи.

«Зрение я потерял в один год, когда врачи мне поставили диагноз: «Ретинабластома» — рак сетчатки глаза, в моём случае обоих. К четырём годам глаза пришлось удалить, чтобы опухоль не перекинулась на мозг, — вспоминает Васкевич. — Глаза потерял, но это помогло сохранить мне голову, светлую голову, а это очень важно. Большую часть детства я провел в больницах. Там мне родители часто читали книги, и после романов Жюля Верна «Пятнадцатилетний капитан», «Дети капитана Гранта» я влюбился в яхты, в море. Отсюда у меня и появилась страсть к путешествиям». С пяти лет он начал читать книги о яхтинге и учить морскую терминологию. «На каждой яхте миллион разных приспособлений, и каждое имеет своё название. „В августе 2012 года я осуществил свою мечту — поднялся на борт парусной яхты, — делится путешественник. — Мы пробыли на Байкале 10 дней. Там я и научился управлять яхтой. В дальнейшем также участвовал в соревнованиях, обошёл на яхте несколько морей и самостоятельно управлял ею на вахтах“.

Владимир рассказал, что для него самое главное в путешествиях: „Для меня самое главное — это общение с людьми, культура, традиции и энергетика места“.

По мнению Васкевича, любой человек может быть успешен. Главное — действительно этого хотеть. В жизни возможно всё, надо только бороться, верить, и каждый день делать нечто важное, и это обязательно приблизит человека к цели.

Подсказки от Владимира Васкевича

Путешественник поделился ссылками на сайты, с помощью которых можно легко спланировать и осуществить путешествие.

Forum.awd.ru — самый большой русскоязычный форум путешественников. Smorodina.com — сайт для планирования путешествий по России. Maps.me — оффлайн-карта любой страны. Oneaero.ru — поиск свободных билетов на чартерные рейсы. Часто горящие билеты бывают значительно дешевле. Booking.com — сайт по поиску и бронированию отелей и хостелов. Couchsurfing.com — сервис гостеприимства, но надо быть готовым принять гостей и у себя дома.