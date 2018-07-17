«Вода стекает по стенам в тазики»: в Калининграде затопило детское отделение тубдиспансера

Помещение детского отделения тубдиспансера по Каштановой аллее, 156, находится в аварийном состоянии: во время дождя вода течёт с чердака. Об этом «Клопс» сообщила жительница Калининграда Светлана.

От влаги на четвёртом этаже тубдиспансера со стен и потолка порядком осыпалась штукатурка. Часть люминесцентных ламп не работает. Вода ручьём стекает с крыши на пол, где предусмотрительно стоит ведро.

"На третьем этаже врачи принимают, всё более-менее нормально. На четвёртом проводят анализы, флюорографию, — рассказывает Светлана. — Это просто ужас: вода с потолка стекает по стенам. Повсюду стоят тазики, в коридоре и в некоторых помещениях — плесень и потоп. Спросила у медсестры, когда сделают ремонт. Она сказала, что их должны перевести на Дубовую аллею, но здание никак не могут сдать".

министерстве здравоохранения Калининградской области сообщили: детское отделение планировали перевести на Дубовую аллею ещё в 2017 году. Но переезд затянулся из-за нарушения сроков работ по реконструкции.

"Контракт с недобросовестным подрядчиком расторгнут. Свободные помещения для временного размещения детской противотуберкулёзной службы в настоящее время отсутствуют. Ремонт учреждения по Каштановой аллее, 156, не запланирован", — говорится в ответе регионального минздрава на информационный запрос «Клопс».

По данным министерства, обустроиться в новом корпусе на Дубовой аллее детская противотуберкулёзная служба и тубдиспансер могут не раньше декабря 2019 года. До этого в медучреждении планируют отремонтировать крышу.

"При формировании бюджета на 2019 и плановые 2020, 2021 годы будет рассмотрена возможность ремонта кровли здания детского тубдиспансера в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения». В настоящее время на территории региона имеется достаточная коечная мощность для оказания медпомощи больным туберкулёзом. Открытие дополнительных медорганизаций данного профиля не планируется", — говорится в сообщении минздрава.

Ещё в 2016 году в региональный минздрав выделил на ремонт крыши детского отделения тубдиспансера 430 тыс. рублей, а переезд в новое здание на Дубовой аллее планировали завершить в первой половине 2017 года.