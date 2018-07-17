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В Артеме Приморского края представители казачества вступили в народную дружину
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В Артеме Приморского края представители казачества вступили в народную дружину 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В отделе МВД России по городу Артему состоялась рабочая встреча полицейских, ветеранов органов внутренних дел и представителей Кневичанского станичного казачьего общества Уссурийского казачьего войска. Обсуждались вопросы взаимодействия по охране общественного порядка, профилактике правонарушений и преступлений.
Представители артемовского казачества неоднократно принимали участие в мероприятиях по охране общественного порядка на территории Артемовского городского округа. В июне девять представителей казачества вступили в ряды народной дружины.
За «круглым столом» сотрудники полиции, ветераны органов внутренних дел и представители казачества обсудили концепцию взаимодействия, наметили план мероприятий.
В завершение встречи ветераны органов внутренних дел пригласили гостей в музей. Им показали музейные экспонаты, рассказали историю создания отдела МВД России по городу Артему. Минутой молчания присутствующие почтили память сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга.
Пресс-служба ОМВД России по городу Артему
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