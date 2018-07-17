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Двухтонный чак-чак попробуют гости столичного «Сабантуя»
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Двухтонный чак-чак попробуют гости столичного «Сабантуя» 

Мои Черемушки 1 час назад
Фото: Мои Черемушки
Московский международный фестиваль «Сабантуй-2018» пройдет в музее-заповеднике «Коломенское» 21 июля, передает Агентство «Москва». На празднике сольются лучшие образцы культурного наследия разных народов, их красивые обычаи и обряды, традиции и ремесла, музыка и танцы.
«Московский международный фестиваль «Сабантуй-2018» — одно из самых ярких этнокультурных событий этого лета. Посетителей фестиваля ждут шесть сцен, каждая из которых представляет собой одну из частей света. Гостей будут также ждать фестиваль уличной еды народов мира и барабанное шоу. Но, пожалуй, самым удивительным явлением на «Сабантуе» обещает стать гигантский чак-чак весом 2018 килограммов, продегустировать который можно будет на празднике», — говорится в материале.
Сабантуй — ежегодный татаро-башкирский семейный, спортивный и трудовой праздник, включенный в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Он стал всеобщим любимым и повсеместным межнациональным праздником, поэтому участие в нем принимают все живущие по соседству с татарами: русские, удмурты, мари, чуваши, башкиры и тюркские народы Кавказа.
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