Полпред президента в УрФО посетит Курган 

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов посетит Курган в среду, 18 июля, сообщает URA.RU.
Как рассказали в пресс-службе губернатора Курганской области, Цуканов осмотрит завод «Курганстальмост», а также посетит строящуюся поликлинику в Заозёрном.
Также запланировано два закрытых совещания в региональном правительстве.
В июне сообщалось, что российский лидер Владимир Путин назначил новых полномочных представителей президента в некоторых федеральных округах.