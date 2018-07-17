Полпред президента в УрФО посетит Курган

Как рассказали в пресс-службе губернатора Курганской области, Цуканов осмотрит завод «Курганстальмост», а также посетит строящуюся поликлинику в Заозёрном.

Также запланировано два закрытых совещания в региональном правительстве.