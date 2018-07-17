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Нина Болканскова: «Работа на сессии поможет обобщить знания экспертов и получить лучший результат»
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Нина Болканскова: «Работа на сессии поможет обобщить знания экспертов и получить лучший результат» 

Волга Ньюс 1 час назад
Нина Болканскова, директор управляющей компании «Русь», которая планирует принять в ней участие, рассказала Волга Ньюс о своих ожиданиях от предстоящей работы. В первую очередь, по ее мнению, должны обсуждаться вопросы, касающиеся действия программы по созданию комфортной городской среды, а также проекта «Умный город».
Реализация этих проектов, по мнению Нины Болкансковой, серьезно меняет сам подход к процессу облагораживания территорий — делает его комплексным.
"Например, сейчас депутаты городской думы Тольятти участвовали в благоустройстве территорий каждый в своем округе, а теперь мы уходим от такого подхода и переходим к комплексному развитию территорий. Я буквально вчера встречалась с жителями, и их интересовал как раз этот вопрос: во дворе у них, допустим, поставили качели, карусели, но нет ощущения завершенности, нет вида благоустроенного двора. А хотелось бы именно этого: чтобы, заходя на территорию, сразу видеть, что к работе над ней подошли грамотно и в комплексе", — считает Нина Болканскова.
Также особого внимания, по ее мнению, заслуживает работа над реализацией проекта «Умный город». «Это, по сути, новый уровень развития городов, это внедрение IT-технологий в городском пространстве и ЖКХ, новое качество управления городскими ресурсами, создание современных инновационных систем, внедрение автоматизации расчетов в системе ЖКХ. Об этом мы говорим уже давно и много, но уже пора начинать», — подчеркивает Болканскова.
Что касается сессии, то, по ее мнению, такой подход к работе очень перспективен и эффективен, поскольку участие в ней принимает большое количество экспертов отрасли, специалистов, которые могут обменяться друг с другом опытом, поделиться наработками.
"Просто пока каждый из них занимается вопросами повышения качества благоустройства территории и ЖКХ отдельно, а на сессии же мы сможем обобщить эти знания и получить лучший результат", — объясняет Нина Болканскова, добавляя, что не меньшее значение имеет привлечение к этой работе граждан.
Напомним, всего за предстоящие два месяца планируется провести семь тематических стратегических сессий, участие в которых примет глава региона Дмитрий Азаров, а также депутаты, общественники и эксперты.
Сессии будут посвящены вопросам повышения качества медицинской помощи, улучшения жизни в малых городах и сельских территориях, роста экономики региона в целом. Свои предложения по совершенствованию тех или иных аспектов жизнедеятельности региона может внести каждый желающий. Специально для этого работает сайт 63lider.ru.
Волга Ньюс: последние новости
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