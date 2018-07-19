«Новатэк» впервые поставил СПГ по Северному морскому пути через Дальний Восток

17 июля около 10 утра по московскому времени газовоз ледового класса Аrc7 « Владимир Русанов » подошел к китайскому побережью и встал на рейде китайского порта Цзянсу-Жудун, а в ночь на 18 июля к нему должен был присоединиться «Эдуард Толль», свидетельствуют данные системы позиционирования судов marinetraffic.com. Утром 17 июля (последнее обновление данных от ледокола «Эдуард Толль») судно находилось примерно в 20 часах хода от порта Цзянсу-Жудун.

Загруженные сжиженным газом с «Ямал СПГ» оба танкера вышли из порта Сабетта 25 и 27 июня соответственно. Путь до Китая у них занял чуть более трех недель. Это первый случай в истории Северного морского пути, когда танкеры прошли по восточному маршруту в направлении Берингова пролива без ледокольного сопровождения, сообщил «Новатэк» . Торжественную встречу танкеров с участием предправления компании Леонида Михельсона и министра энергетики Александра Новака «Новатэк» запланировал на сегодня, 19 июля.

Сейчас тем же маршрутом идет газовоз «Кристоф де Маржери». Предполагается, что уже 31 июля он встанет под разгрузку на терминале Tangshan LNG на северо-востоке Китая, следует из данных marinetraffic.com. «Все три танкера идут в адрес азиатских покупателей, в том числе CNPC», — сообщил представитель «Новатэка», но раскрывать получателей грузов не стал.

«Ямал СПГ» — первый завод «Новатэка» по сжижению газа в российской Арктике проектной мощностью 17,5 млн т СПГ в год. Партнерами российской компании по проекту являются французская Total (20%) и китайские CNPC (20%) и Silk Road Fund (9,9%). 8 декабря 2017 г. первая технологическая очередь завода (5,5 млн т) начала отгрузку готовой продукции. На полную мощность предприятие заработает в следующем году.

У «Новатэка» есть и еще один проект — «Арктик СПГ — 2» мощностью 19,8 млн т СПГ в год. Строительство завода может начаться в 2019 г., а производство — в 2022–2023 гг. Проект оценен в $25,5 млрд В мае было объявлено о покупке Total 10% в проекте с возможностью увеличения доли до 15%.

У CNPC 20-летний контракт с «Ямал СПГ» на поставку 3 млн т СПГ в год. Он привязан к ценам на энергоресурсы в Японии — Japan Crude Coctail (JCC), говорит главный аналитик по рынкам СПГ S&P Global Platts Франк Конерц. По этой формуле стоимость СПГ в июле может составлять около $10,5–10,9/МБТЕ, подсчитала консультант Vygon Consulting Екатерина Колбикова. Тогда как себестоимость поставки газа с Ямала в Китай с учетом затрат на производство и транспорт составляет всего $6,1/МБТЕ при транспортировке по Северному морскому пути в течение шести месяцев в году. Таким образом, чистый доход «Ямал СПГ» от поставок за каждый газовоз грузоподъемностью 77 000 т может составлять около $16 млн К тому же доставка СПГ восточным маршрутом через Берингов пролив в 1,5 раза быстрее западного — вокруг Европы, через Средиземное море, Индийский и затем Тихий океаны, указывает Конерц: 44 дня против 68 дней по маршруту туда-обратно. «Это обеспечивает значительную экономию транспортных расходов», — говорит Конерц. Разница в стоимости доставки СПГ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона через Берингов пролив по сравнению с западным маршрутом составляет около $0,8/МБТЕ, следует из материалов «Новатэка». Получается экономия $3,2 млн на каждый рейс.

Демонстрация работоспособности восточного маршрута может повысить интерес потенциальных партнеров к участию в проекте «Арктик СПГ — 2», считает Конерц: «Потенциальные покупатели российского СПГ будут внимательно наблюдать за этими событиями».