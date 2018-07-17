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Юные астраханцы узнали о правилах безопасного поведения на дороге, в воде и в сети Интернет
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Юные астраханцы узнали о правилах безопасного поведения на дороге, в воде и в сети Интернет 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
«Моё будущее в моих руках!» — под таким лозунгом прошло большое профилактическое мероприятие для ста детей из летнего лагеря дневного пребывания на базе икрянинской средней школы. Оно было организовано районным центром занятости при поддержке центра социальной поддержки населения, полиции и МЧС.
Участникам было предложено посетить пять тематических станций. Первая из них «Предупреждён — значит вооружён». Здесь ребят проинформировали об опасных сайтах и угрозах, которые могут исходить от соцсетей. Следующая станция помогла детям показать свои знания и познакомиться с миром профессий.
Станцию «Грамотный пешеход» представили сотрудники ГИБДД ОМВД России по Икрянинскому району. Для школьников подготовили викторину на знание Правил дорожного движения. Им также продемонстрировали обучающие мультфильмы.
После посещения тематических площадок перед воспитанниками лагеря выступили представители ГИМС, рассказавшие о правилах безопасного поведения на водоёмах. Детям вручили специальные памятки с советами о том, как не попасть в беду, отдыхая на пляже.
Маленькие жители Икрянинского района усвоили массу полезной информации для своего настоящего и будущего: как обезопасить себя в повседневной жизни, куда пойти учиться после школы и какую профессию выбрать. Они также получили сладкие подарки.
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