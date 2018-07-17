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В Саратовской области началась замена контейнерного парка
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В Саратовской области началась замена контейнерного парка 

АиФ 1 час назад
В Саратовскую область поступила первая партия контейнеров для размещения на отдаленных территориях и в сельских поселениях, региональным оператором по обращению с ТКО утверждены графики поэтапной замены техники и контейнерного парка новыми мусоровывозящими компаниями, которые приступят к работе 1 августа текущего года, сообщает пресс-служба компании.
Первая партия из 280 контейнеров объемом 0,75 м3 для сбора и хранения твердых коммунальных отходов прибыла на базу филиала ООО «Днепр. Смоленский регион» и будет отправлена в районы Саратовской области для замены старых баков на контейнерных площадках. Дополнительные 1100 других контейнеров будут доставлены на базу в течение текущей недели. Важно подчеркнуть, что новые контейнеры будут установлены в том числе в сельских населенных пунктах, где в настоящее время вывоз мусора не организован.
Контейнеры из стальных листов соответствуют требованиям долговечности и надежности. Для вывоза данных контейнеров для региона была закуплена новая специализированная техника, которая отвечает всем требованиям, предъявляемым Региональным оператором к своим подрядчикам. Поставляемая в регион мусоровывозящая техника адаптирована для движения в том числе и по грунтовым дорогам.
С 1 августа услуга по обращению ТКО переходит в состав коммунальных и у всех мусорообразователей возникает обязанность заключить договор на вывоз ТКО с Регоператором. Прямые договоры с мусоровывозящими компаниями становятся недействительными. Для заключения договоров руководителям или ответственным сотрудникам организаций — собственников ТКО необходимо скачать заявление на сайте regoperator.org и следовать инструкции. За дополнительными разъяснениями можно обратиться по телефону: 8-800-222-64-90. На территории региона АО «Управление отходами» является соисполнителем «майского» Указа Президента РФ в части обеспечения экологически безопасного обращения с ТКО.
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