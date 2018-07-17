В. Жириновский предложил разрешить фракциям Госдумы обмениваться депутатами

С такой инициативой он выступил в ходе заседания нижней палаты парламента.

«Давайте изменим закон о статусе депутата, разрешим фракциям производить обмен депутатами. Вот депутат чувствует, что не его фракция, мы его забираем к себе условно, а этой фракции даем тоже депутата. То есть состав фракции не уменьшается. Создаются равные условия», — пояснил В. Жириновский.

При этом он отметил, что соответствующий закон следует принять не позже осени 2018 г.

«Давайте такой обмен разрешим, поправку внесем, и уже осенью облегчим судьбу некоторых наших депутатов», — добавил В. Жириновский.