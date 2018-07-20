В Госдуме ждут новый визит парламентариев США 

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что российские депутаты рассчитывают на активизацию парламентских контактов с США и ждут новые делегации коллег из США в любое время.
"Мы ждем парламентские делегации из США, но конкретики пока нет", — сказал он в пятницу журналистам.
При этом Слуцкий выразил надежду на то, что «взаимные визиты парламентариев станут более частными, а оценки обсуждаемых вопросов более объективными». «Но пока официального приглашения посетить Вашингтон в адрес российских депутатов не поступало. Вопрос может проясниться не раньше осени», — добавил глава комитета.
Он заверил, что в Госдуме «готовы принимать делегации Конгресса любого уровня и в любое время, а также работать над сближением позиций, как бы они ни расходились».
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что готовится новый визит американских конгрессменов в Россию.