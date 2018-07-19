Депутаты Госдумы могут отправиться в латиноамериканское турне в 2019 году

"Что касается нашего визита, в следующем году мы сделаем турне по Латинской Америке. Мы охватим сразу несколько стран в регионе. Мы проведем не просто визит, а серию совместных заседаний комитета по международным делам с парламентами стран Латинской Америки", — сообщил он.

При этом Слуцкий считает, что России стоит отчасти пересмотреть направления в вопросах развития своего международного сотрудничества. «Мы должны переориентироваться, еще несколько лет назад страны Азии, Африки и Латинской Америки были для нас экзотикой, и мы от этого серьезно проигрывали. Но это тот золотой запас в нашей внешней политике, который необходимо перевести в плоскость реализации, в том числе в рамках парламентской дипломатии. Мы будем идти по пути наращивания контактов», — заключил глава комитета.