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Депутаты Госдумы могут отправиться в латиноамериканское турне в 2019 году
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Депутаты Госдумы могут отправиться в латиноамериканское турне в 2019 году 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ГТРК "Ямал"
МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы планируют совершить в 2019 году серию визитов в страны Латинской Америки, в рамках которых возможны совместные заседания внешнеполитических парламентских комитетов. Об этом в четверг заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий на расширенном заседании с участием послов РФ в странах Африки, Азии и Латинской Америки.
"Что касается нашего визита, в следующем году мы сделаем турне по Латинской Америке. Мы охватим сразу несколько стран в регионе. Мы проведем не просто визит, а серию совместных заседаний комитета по международным делам с парламентами стран Латинской Америки", — сообщил он.
При этом Слуцкий считает, что России стоит отчасти пересмотреть направления в вопросах развития своего международного сотрудничества. «Мы должны переориентироваться, еще несколько лет назад страны Азии, Африки и Латинской Америки были для нас экзотикой, и мы от этого серьезно проигрывали. Но это тот золотой запас в нашей внешней политике, который необходимо перевести в плоскость реализации, в том числе в рамках парламентской дипломатии. Мы будем идти по пути наращивания контактов», — заключил глава комитета.
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