«Доходы сектора общественного питания оказались выше затрат»: в Минпотребрынка МО проанализировали итоги мундиаля

В воскресенье завершился чемпионат мира по футболу, проходивший в России . Министерство потребительского рынка и услуг Московской области проанализировало, что дал мундиаль подмосковному ресторанному бизнесу.

«Несмотря на то, что финансовые итоги чемпионата еще не подведены, уже сейчас можно с уверенностью сказать, что доходы сектора общественного питания региона оказались выше понесенных затрат», — заявил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников

По его словам, ведомство провело оперативный мониторинг. По его данным, оборот ресторанов и кафе в среднем по Московской области вырос на 20%, при этом количество пробитых чеков выросло на 10%, а сумма, потраченная по одному среднему чеку — на 5%.

«Основной доход принесли, ожидаемо, увеличенные объемы продаж слабоалкогольных и безалкогольных напитков. Если говорить о популярности различных блюд, то на первых местах по спросу среди населения находились традиционный шашлык, всевозможные закуски к пиву, борщ и солянка», — сообщил Посаженников.