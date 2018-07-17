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«Доходы сектора общественного питания оказались выше затрат»: в Минпотребрынка МО проанализировали итоги мундиаля
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«Доходы сектора общественного питания оказались выше затрат»: в Минпотребрынка МО проанализировали итоги мундиаля 

360tv.ru 1 час назад
В воскресенье завершился чемпионат мира по футболу, проходивший в России. Министерство потребительского рынка и услуг Московской области проанализировало, что дал мундиаль подмосковному ресторанному бизнесу.
«Несмотря на то, что финансовые итоги чемпионата еще не подведены, уже сейчас можно с уверенностью сказать, что доходы сектора общественного питания региона оказались выше понесенных затрат», — заявил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.
По его словам, ведомство провело оперативный мониторинг. По его данным, оборот ресторанов и кафе в среднем по Московской области вырос на 20%, при этом количество пробитых чеков выросло на 10%, а сумма, потраченная по одному среднему чеку — на 5%.
«Основной доход принесли, ожидаемо, увеличенные объемы продаж слабоалкогольных и безалкогольных напитков. Если говорить о популярности различных блюд, то на первых местах по спросу среди населения находились традиционный шашлык, всевозможные закуски к пиву, борщ и солянка», — сообщил Посаженников.
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