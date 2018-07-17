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Ледовую арену в Екатеринбурге на месте снесенной телебашни построят за 149 млн рублей
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Ледовую арену в Екатеринбурге на месте снесенной телебашни построят за 149 млн рублей 

ТАСС 1 час назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Стоимость строительства новой ледовой арены на 15 тыс. зрителей на месте снесенной 220-метровой телебашни в Екатеринбурге составит 149,2 млн рублей. Об этом сообщили во вторник в Департаменте информационной политики Свердловской области.
"На строительство ледовой арены «Авто» в Екатеринбурге будут направлены 149,2 миллиона" — говорится в сообщении.
Предполагается, что строительство арены начнется в 2018 году и продлится до 2020 года. Согласно концепции, на спортивном объекте планируется проведение соревнований по 11 видам спорта, включая мини-футбол и баскетбол. Также площадка позволит проводить хоккейные соревнования любого уровня. Кроме того, ледовая арена сможет трансформироваться в самую большую в городе концертную площадку.
Недостроенная телебашня была снесена 24 марта этого года. Ее строительство было начато в 1983 году, активно велось до 1989 года, но в 1991 году было заморожено из-за отсутствия средств.
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