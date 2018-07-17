Около 84 млн рублей вложат реконструкцию улицы Станиславского в Ростове

Около 84 млн рублей планируется направить на реконструкцию улицы Станиславского в Ростове-на-Дону.

Как сообщает cityreporter.ru, деньги планируется затратить на прокладку кабелей, установку около 100 светильников и 232 светофоров, асфальтирование улицы и вывоз строительного мусора.

Все работы должны быть выполнены до 31 августа. Подрядчика, который займется ими, планируется определить по итогам конкурса 6 августа.

Напомним, улицу Станиславского начали реконструировать с конца 2016 года. К концу июня 2018 года на улице было выполнено 99% работ, предусмотренных муниципальным контрактом.