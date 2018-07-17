На ремонт улицы Станиславского в Ростове дополнительно выделят 84 млн руб

На ремонт улицы Станиславского в Ростове дополнительно выделят 84 млн руб. Это следует из материалов, опубликованных МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры». Средства на эти цели выделены из муниципального и регионального бюджетов.

Победителю за эти средства предстоит заасфальтировать улицу, установить светильники, светофоры, проложить кабели и трубы. Помимо этого, подрядчик должен будет убрать строительный мусор. Победитель определится 6 августа, работы он должен будет завершить до конца лета.

Напомним, реконструкция улицы Станиславского началась в феврале 2017 года. На ней полностью поменяли коммуникации и трамвайное полотно (кроме участка от переулка Семашко до проспекта Буденновского). Сроки ремонта переносились из-за неучтенных подземных коммуникаций и работы археологов.