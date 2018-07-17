Ещё
На ремонт улицы Станиславского в Ростове дополнительно выделят 84 млн руб
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17

На ремонт улицы Станиславского в Ростове дополнительно выделят 84 млн руб 

Деловое сообщество 1 час назад
На ремонт улицы Станиславского в Ростове дополнительно выделят 84 млн руб. Это следует из материалов, опубликованных МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры». Средства на эти цели выделены из муниципального и регионального бюджетов.
Победителю за эти средства предстоит заасфальтировать улицу, установить светильники, светофоры, проложить кабели и трубы. Помимо этого, подрядчик должен будет убрать строительный мусор. Победитель определится 6 августа, работы он должен будет завершить до конца лета.
Напомним, реконструкция улицы Станиславского началась в феврале 2017 года. На ней полностью поменяли коммуникации и трамвайное полотно (кроме участка от переулка Семашко до проспекта Буденновского). Сроки ремонта переносились из-за неучтенных подземных коммуникаций и работы археологов.
Деловое сообщество: последние новости
Иван Саввиди опроверг обвинения в финансировании протестов в Македонии Бразилец, ставший мемом, просит российское гражданство Избирком Ростовской области не зарегистрировал кандидатов от КПРФ на выборы в Законодательное собрание
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост закроют из-за Расторгуева112
Путина назвали «президентом Украины»219
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки333
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка71
Трампа обвинили в измене родине66
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:35
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
06:07
На Украине нашли сотню готовых к бою танков
Интернет Армия
04:56
Задержан бывший главный следователь Москвы
Происшествия
03:54
Над Лавровым пошутили за разглядывание ножек жены Трампа
Политика
02:58
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка
Недвижимость Статьи
03:21
Что известно о задержанной в США «русской шпионке»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение