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Еще 84 миллиона: на ремонт улицы Станиславского потратят дополнительные средства
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Еще 84 миллиона: на ремонт улицы Станиславского потратят дополнительные средства 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
На Станиславского планируют провести кабели, установить светофоры и светильники
Областное правительство и администрация Ростова выделит дополнительные деньги на ремонт улицы Станиславского. Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок.
На дополнительные работы по реконструкции улицы, находящейся в исторической части города, потратят 84 миллиона рублей. Указывается, что это минимальная цена контракта. Заказчиком услуг выступает МКУ «ДИСОТИ». — Исполнитель обязан будет заасфальтировать улицу, установить около 100 светильников и 232 светофора, проложить кабели и вывезти строительный мусор, — говорится в технической документации лота. — Необходимо также установить щитки на светофорных столбах. Исполнителя госконтракта определят 6 августа, а все работы он должен будет выполнить до 31 августа.
Дорожные работы проводились с опозданием
Ремонт улицы Станиславского начали в феврале прошлого года. Сроки окончания работ несколько раз переносили. Предполагалось, что объект отремонтируют в рамках подготовки к ЧМ-2018, но подрядчик не успел завершить реконструкцию. Сначала городские власти обещали завершить ремонт к 1 июня.
Правительство рассчитывало, что подрядчик успеет завершить работы в срок
Позже день окончания работ отодвинули на 14 июня, однако завершить ремонт улицы к началу ЧМ снова не успели. Движение по улице Станиславского в районе Центрального рынка частично открыли 14 июня. 1 июля по улице пустили трамваи.
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