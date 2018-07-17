Черта оседлости: где она проходила в Российской империи

Термин «черта оседлости» имеет сегодня негативную окраску, а часто и воспринимается неверно, как какая-то демаркационная граница.

Чертой оседлости называлась граница территории Российской империи, за пределами которой с 1791 по 1915 годы запрещалось постоянное проживание евреев. Важно понимать, что за этой границей находилась не узкая полоска земли, а площадь в 1 224 008 кв. км, то есть, по сути, целая страна, превосходившая по территории Молдову , или Белоруссию , или Украину . Для сравнения: территория Израиля — 22 072 кв. км.

Евреи и Екатерина II Большинство евреев оказалось в Российской империи после разделов Польши (1772-1794 гг.). В результате первого раздела Речи Посполитой в 1772 году в Россию перебрались около 200 тысяч евреев. Российская власть учла специфику уклада их жизни. За евреями были сохранены права на публичное отправление веры и владение собственностью.

Ограничивать в правах евреев начала Екатерина II, но до радикализма конца XIX века и погромов было ещё далеко. В 1795 году черта оседлости включала уже 15 губерний: Волынскую, Екатеринославскую, Киевскую, Подольскую, Полтавскую, Таврическую, Херсонскую, Черниговскую (современная Украина); Витебскую, Гродненскую, Минскую, Могилевскую (современная Беларусь); Виленскую, Ковенскую (современная Литва ) и Бессарабскую (современная Молдова).

Защита от внешних влияний

Известно, что Наполеон, набирая ополчение, обратился к евреям Франции : «Кто вы, граждане или изгои?»

Евреи, проживавшие за чертой оседлости на территории Российской империи крайне редко шли на сотрудничество с Наполеоном. Они восприняли нашествие как угрозу своей культуре, традициям и вере, то есть изгоями они себя не ощущали, а стали активно помогать русской армии в борьбе с захватчиками. [С-BLOCK]

Черта оседлости была не только формой дискриминации (причем не по национальному, а по религиозному принципу), но ещё и формой защиты еврейского общества от внешних влияний.

Евреев долго не брали в армию, они не платили налогов. Им дозволялось заниматься многими видами деятельности, в том числе винокурением и пивоварением, разрешалось работать ремесленниками и мастеровыми. После появления черты оседлости не все евреи ограничивались в правах. Исключение делалось для евреев неиудейского вероисповедания, для купцов первой гильдии, дантистов, провизоров, фельдшеров, механиков, тех же винокуров и пивоваров, лиц, окончивших высшие учебные заведения, приказчиков евреев-купцов первой гильдии.

Немного статистики

В 1897 году в мире насчитывалось 7,5 миллиона евреев, 5, 25 миллиона из них проживали на территории Российской империи: в частности, 3,837 миллиона — в Европейской России, 105 тыс. — на Кавказе, в Сибири и Центральной Азии.

Евреи составляли свыше 50% городского населения Литвы и Белоруссии. В городах Украины проживало: русских — 35,5%, евреев — 30%, украинцев — 27%.