Гёте-Институт приглашает на семинар

Семинар Ильмиры Болотян пройдет в рамках выставки «Формы художественной жизни».

Занятие адресовано участникам от 55 лет и старше и нацелено на обсуждение понятия семьи и современных к нему подходов. Художница поможет участникам проанализировать устройство собственной семьи с точки зрения экономических, социальных отношений, распределения ролей, расскажет о различных видах семьи в современном обществе. Гости мероприятия рассмотрят семью как разновидность процесса самоорганизации, который подразумевает упорядочивающие повседневные практики, механизмы взаимопомощи, иерархию и ее обозначение с помощью, например, семейного нейминга — специальных семейных прозвищ. Семинар позволит участникам более осознанно и критично взглянуть на внутренние механизмы функционирования собственной семьи и, минуя романтические, утопические представления о семье, обратиться к практическим вопросам ее существования, в том числе, столь проблематичным как оценка значимости домашнего труда.

Для участия в семинаре необходимо пройти регистрацию: http://d21.mmoma.ru/famelyseminar.