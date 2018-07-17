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Гёте-Институт приглашает на семинар
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Гёте-Институт приглашает на семинар 

Обручевский меридиан 1 час назад
Фото: Обручевский меридиан
Семинар Ильмиры Болотян пройдет в рамках выставки «Формы художественной жизни».
Занятие адресовано участникам от 55 лет и старше и нацелено на обсуждение понятия семьи и современных к нему подходов. Художница поможет участникам проанализировать устройство собственной семьи с точки зрения экономических, социальных отношений, распределения ролей, расскажет о различных видах семьи в современном обществе. Гости мероприятия рассмотрят семью как разновидность процесса самоорганизации, который подразумевает упорядочивающие повседневные практики, механизмы взаимопомощи, иерархию и ее обозначение с помощью, например, семейного нейминга — специальных семейных прозвищ. Семинар позволит участникам более осознанно и критично взглянуть на внутренние механизмы функционирования собственной семьи и, минуя романтические, утопические представления о семье, обратиться к практическим вопросам ее существования, в том числе, столь проблематичным как оценка значимости домашнего труда.
Для участия в семинаре необходимо пройти регистрацию: http://d21.mmoma.ru/famelyseminar.
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