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В Поморье начнут следить из космоса за вырубкой лесов
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В Поморье начнут следить из космоса за вырубкой лесов 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Ученые Сколково разработали новый метод борьбы с незаконной вырубкой лесов, который начнут применять на территории Архангельской области уже в этом месяце. Суть проста — следить за изменением леса с помощью космических зондов.
Такой метод уже работает в тестовом режиме в Пермской и Кировской области. За 2017 год удалось выявить 10 групп «черных лесорубов». В Архангельской области мониторить леса из космоса начнут в июле, пока на территории одного из лесничеств.
— Огромную площадь невозможно контролировать только с помощью лесника. Сегодня это оперативно и относительно дешево можно делать из космоса, в том числе и специальными программно-аппаратными методами. При отсутствии облачности практически ежедневно контролируются подозрительные изменения лесной растительности, — рассказал директор Института прикладных исследований геосистем Сколково Сергей Пьянков.
Проблема вырубки для Поморья актуальна — по данным областной прокуратуры, за прошедший год «черные лесорубы» нанесли ущерб лесам в 101 миллион рублей.
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