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Костромичи смогли помыться всего 2 раза за месяц
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Костромичи смогли помыться всего 2 раза за месяц 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
На улице Индустриальной костромичи уже месяц не могут помыться, узнал KOSTROMA.TODAY. Они думают, что во всём виноват новый магазин.
По рассказам жильцов, горячей воды в доме №27А на улице Индустриальной нет с 18 июня. Однажды жителям устроили праздник и включили воду на выходные, но потом опять отключили до 20 июля.
Недовольные жители считают, что в их мучениях виноват новый магазин «Пятёрочка», который, по их мнению, подключили к единой сети отопления, несмотря на протесты жителей. Теперь все 4 дома рядом с магазином без горячей воды.
Жители волнуются, что воду им так и не включат, ведь скоро будет второй этап опрессовки.
Отметим, что мы уже писали про постоянные переносы сроков включения горячей воды. Так в Костроме 11 домов ждут горячую воду больше месяца.
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