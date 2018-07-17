Костромичи смогли помыться всего 2 раза за месяц

На улице Индустриальной костромичи уже месяц не могут помыться, узнал KOSTROMA.TODAY. Они думают, что во всём виноват новый магазин.

По рассказам жильцов, горячей воды в доме №27А на улице Индустриальной нет с 18 июня. Однажды жителям устроили праздник и включили воду на выходные, но потом опять отключили до 20 июля.

Недовольные жители считают, что в их мучениях виноват новый магазин «Пятёрочка», который, по их мнению, подключили к единой сети отопления, несмотря на протесты жителей. Теперь все 4 дома рядом с магазином без горячей воды.

Жители волнуются, что воду им так и не включат, ведь скоро будет второй этап опрессовки.