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Ульянов обвинил США в намерении усилить контроль над иранскими объектами
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Ульянов обвинил США в намерении усилить контроль над иранскими объектами 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. США безосновательно хотят проверять самые чувствительные с точки зрения безопасности объекты Ирана, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
В сентябре 2017 года постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Штаты настаивают на проверках военных объектов Ирана со стороны МАГАТЭ в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео в конце мая выступил с программной речью, изложив список из 12 требований к Ирану после выхода Вашингтона из ядерной сделки. В частности, он заявил, что Иран должен предоставить МАГАТЭ беспрецедентный допуск на все объекты на всей территории страны.
"Что касается американцев, то они, похоже, настроены нацелить верификационную деятельность на наиболее чувствительные с точки зрения безопасности объекты, невзирая на то, имеются ли для этого какие-то основания", — сказал Ульянов.
"Если бы секретариат агентства пошел по этому пути, то это стало бы отклонением от установленных доппротоколом правил и, естественно, вызвало бы самую негативную реакцию со стороны Тегерана", — подчеркнул он.
По его словам, в этом вопросе «и секретариат МАГАТЭ, и иранцы действуют вдумчиво, взвешенно и разумно».
Отвечая на вопрос о том, считает ли он требования США излишними, Ульянов заявил: «Да, я могу сказать, что сам интересовался у высокопоставленных сотрудников агентства о том, нужно ли им что-то еще для выполнения его мандата в Иране, и ответ был однозначный: „У нас все есть“.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00.
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