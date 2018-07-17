В субботу, 28 июля, в духовно-православном центре поселка Вятский Посад состоится праздник, посвященный 1030-летию Крещения Руси.
В программе мероприятия Божественная Литургия в храме Сретения Господня, выставка-ярмарка ремесленников с мастер-классами, праздничный концерт.
Божественную литургию совершит Высокопреосвященнейший Антоний митрополит Орловский и Болковский в сослужении Преосвященнейшего Нектария епископа Ливенского и Малоархангельского, викария Орловской епархии Преосвященнейшего Алексия епископа Мценского и духовника Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрита Илия (Ноздрина).
До православного центра можно добраться на маршрутке №444, которая начинает свой путь от Болховского микрорайона.
Сообщение Вятский Посад приглашает отпраздновать 1030-летия Крещения Руси появились сначала на РИА 57.