Вятский Посад приглашает отпраздновать 1030-летия Крещения Руси

В субботу, 28 июля, в духовно-православном центре поселка Вятский Посад состоится праздник, посвященный 1030-летию Крещения Руси.

В программе мероприятия Божественная Литургия в храме Сретения Господня, выставка-ярмарка ремесленников с мастер-классами, праздничный концерт.

Божественную литургию совершит Высокопреосвященнейший Антоний митрополит Орловский и Болковский в сослужении Преосвященнейшего Нектария епископа Ливенского и Малоархангельского, викария Орловской епархии Преосвященнейшего Алексия епископа Мценского и духовника Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрита Илия (Ноздрина).

До православного центра можно добраться на маршрутке №444, которая начинает свой путь от Болховского микрорайона.