Ещё
Вятский Посад приглашает отпраздновать 1030-летия Крещения Руси
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17

Вятский Посад приглашает отпраздновать 1030-летия Крещения Руси 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В субботу, 28 июля, в духовно-православном центре поселка Вятский Посад состоится праздник, посвященный 1030-летию Крещения Руси.
В программе мероприятия Божественная Литургия в храме Сретения Господня, выставка-ярмарка ремесленников с мастер-классами, праздничный концерт.
Божественную литургию совершит Высокопреосвященнейший Антоний митрополит Орловский и Болковский в сослужении Преосвященнейшего Нектария епископа Ливенского и Малоархангельского, викария Орловской епархии Преосвященнейшего Алексия епископа Мценского и духовника Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрита Илия (Ноздрина).
До православного центра можно добраться на маршрутке №444, которая начинает свой путь от Болховского микрорайона.
Сообщение Вятский Посад приглашает отпраздновать 1030-летия Крещения Руси появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
В Орле предпринимателя оштрафовали за просроченную красоту В Орле бездомные животные могут потерять «Надежду» В Орле ливнем затопило стройплощадку в сквере Юность
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост закроют из-за Расторгуева112
Путина назвали «президентом Украины»219
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки333
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка71
Трампа обвинили в измене родине66
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:35
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
06:07
На Украине нашли сотню готовых к бою танков
Интернет Армия
04:56
Задержан бывший главный следователь Москвы
Происшествия
03:54
Над Лавровым пошутили за разглядывание ножек жены Трампа
Политика
02:58
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка
Недвижимость Статьи
03:21
Что известно о задержанной в США «русской шпионке»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение