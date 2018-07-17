China Communications Construction Company представила варианты модернизации железной дороги между городом Хуньчунь и портом Зарубино 

В соответствии с договоренностями между вице-премьером РФ — полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым и заместителем премьера госсовета КНР Ван Яном по вопросам развития международных транспортных коридоров China Communications Construction Company Ltd. (Китайская компания коммуникаций и строительства) представила отчет о предварительном технико-экономическом исследовании проекта. Как сообщили в администрации Приморского края, китайскими специалистами рассмотрены три варианта проведения развития железнодорожной инфраструктуры МТК «Приморье-2» в направлении Хуньчунь — Махалино (Камышовая) — Зарубино. Это модернизация существующей линии, реконструкция с обустройством линии на два типа колеи железнодорожных путей, с шириной колеи 1520 и 1435 мм (стандарт Китая), и строительство нового участка пути шириной 1435 мм. В последних двух случаях подвижной состав из КНР может следовать в приморский порт Зарубино по бесшовной технологии — без перегрузки из вагона в вагон либо перестановки колесных пар, а также без смены локомотива.
Стоит сказать, к 2020 году ОАО «РЖД» планирует завершить реконструкцию 13,5 км пути на участке Махалино — госграница с модернизацией приграничной станции Камышовая. Работы оцениваются в 4,8 млрд руб. В итоге ежегодная пропускная способность погранперехода возрастет с 3 млн до 8 млн т. В то же время, согласно данным администрации Приморского края, потенциальный объем грузовой базы для переключения на МТК «Приморье-2» оценивается около 23 млн т зерновых (пшеница, соя, рис) и 15 млн т контейнерных грузов. «Существующая железнодорожная инфраструктура МТК „Приморье-2“ неспособна на сегодня обеспечить обработку указанного целевого грузопотока и требует финансовых вложений на проведение реконструкции», — отмечают в администрации.
Привлечение перспективного объема перевозок позволит максимально эффективно развить инфраструктуру перевалочных мощностей портов Зарубино и Посьет, а также железнодорожную и иную логистическую инфраструктуру.