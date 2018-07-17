China Communications Construction Company представила варианты модернизации железной дороги между городом Хуньчунь и портом Зарубино

Привлечение перспективного объема перевозок позволит максимально эффективно развить инфраструктуру перевалочных мощностей портов Зарубино и Посьет, а также железнодорожную и иную логистическую инфраструктуру.

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