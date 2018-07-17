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Рианна хочет ребенка, но не от Хассана Джамиля: почему?
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Рианна хочет ребенка, но не от Хассана Джамиля: почему? 

Журнал ОК! 1 час назад
Вот уже около года Рианна встречается с миллиардером из Саудовской Аравии Хассаном Джамилем. В сети даже ходили слухи, что бизнесмен сделал артистке предложение, но свадьбы так и не состоялось. По всей видимости, церемонии не будет и в будущем. Инсайдер рассказал, что Рири и не планирует становиться женой Хассана. К слову, артистка уже задумывается о том, чтобы стать мамой, но своего бойфренда в роли отца не видит.
И Рири, и Хассан очень независимые люди. Риана понимает: если их отношения перейдут на новый уровень, то случится катастрофа.
Рианна и Хассан Джамиль устроили «разборки» на пляже в Мексике
Напомним, что впервые о романы Рианны и миллиардера из Саудовской Аравии Хасаана Джамиля заговорили прошлым летом, когда увидели их вместе на Ибице. После в сети заговорили об их помолвке. Поводом для разговоров послужило знаковое кольцо, которое заметили на пальце звезды во время ее прогулки по Барбадосу.
Рианна и Хассан Джамиль
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